Genoa | Zapata e Onguènè per il rush finale

Genoa: infermeria non foriera di buone notizie per la difesa, Ballardini rilancia Zapata e Onguènè Per Davide Biraschi stagione finita, stesso vale per il capitano del Genoa Domenico Criscito sebbene non si sia strappato come il compagno di difesa è davvero improbabile un recupero persino per l'ultima giornata a Cagliari. Confermato dunque dallo staff medico che il mister Davide Ballardini per le ultime 4 partite sarà in piena emergenza difensiva. Da capire il perché Biraschi seppur menomato sua rimasto in campo invece di uscire per non peggiorare la situazione. Davvero sfortunato il terzino romano in questa stagione. Peccato perché stava giocando offrendo buone prestazioni, vedi la partita contro lo Spezia. Criscito ha un edema e non filtra ottimismo. Così la difesa del Genoa ha di fatto solo ...

