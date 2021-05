Fondi Feasr, l’assessore regionale Caputo: “Si rischia una frattura nel Paese, Draghi intervenga” (Di mercoledì 5 maggio 2021) Tempo di lettura: 3 minutil’assessore all’Agricoltura della Regione Campania, Nicola Caputo, parteciperà alla conferenza stampa, in programma per Giovedì 6 Maggio a Roma, nella Sala Caduti di Nassirya del Senato, con inizio fissato alle ore 16.30 per contribuire a segnare il cambio di passo del confronto – sin qui rimasto nei confini della Conferenza Stato-Regioni – sul tema del riparto dei Fondi europei per le politiche di sviluppo. L’ipotesi di una revisione dei criteri di ripartizione, con lo stravolgimento dei parametro della storicità della spesa, incontra la ferma opposizione delle Regioni del Sud, con Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, cui si è aggiunta anche l’Umbria, impegnate a sostenere le ragioni di un passaggio graduale che non intacchi le finalità proprie del Feasr: colmare il divario tra ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 5 maggio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiall’Agricoltura della Regione Campania, Nicola, parteciperà alla conferenza stampa, in programma per Giovedì 6 Maggio a Roma, nella Sala Caduti di Nassirya del Senato, con inizio fissato alle ore 16.30 per contribuire a segnare il cambio di passo del confronto – sin qui rimasto nei confini della Conferenza Stato-Regioni – sul tema del riparto deieuropei per le politiche di sviluppo. L’ipotesi di una revisione dei criteri di ripartizione, con lo stravolgimento dei parametro della storicità della spesa, incontra la ferma opposizione delle Regioni del Sud, con Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, cui si è aggiunta anche l’Umbria, impegnate a sostenere le ragioni di un passaggio graduale che non intacchi le finalità proprie del: colmare il divario tra ...

