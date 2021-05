Dal cyberspazio con furore | lo sguardo fantasy del Scifi Club

(Di giovedì 6 maggio 2021) Uno dei festival più connotati del panorama contemporaneo, tornito entro il proprio immaginario specifico eppure aperto a innumerevoli risvolti tra ludica e politica, fantasia bambinesca e impegno, apre ora sul web la propria vetrina di primizie agli utenti, in attesa di poter tornare in presenza; cosa che, mi pare, resta il presupposto ineludibile per tutti i festival cinematografici, anche per uno che tra le altre cose pratica le realtà virtuali, i cyberspazi, gli altrove modulati da sinapsi di silicio. Si … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

annateresav : RT @LudotecaIt: Cristiano Convertino, @Grifomultimedia, sviluppatore del videogame “Nabbovaldo e il ricatto dal Cyberspazio” sarà uno dei r… - annateresav : RT @LudotecaIt: Alla scoperta della #cybersecurity con Gabriele Peddes, illustratore del #videogame “Nabbovaldo e il ricatto dal Cyberspazi… - annateresav : RT @LudotecaIt: Giovanni Eccher, sceneggiatore e game designer del videogioco “Nabbovaldo e il ricatto dal cyberspazio”, sarà relatore nell… - annateresav : RT @LudotecaIt: “La Cybersecurity è un gioco da ragazzi!”: partecipa all'evento di lancio di “Nabbovaldo e il ricatto dal Cyberspazio” il #… - ccicconetti : RT @Registroit: Domani alle 16, 'La #Cybersecurity è un gioco da ragazzi', l'evento di @LudotecaIt durante il quale sarà presentata l'antep… -

Ultime Notizie dalla rete : Dal cyberspazio

Il Manifesto

Nabbovaldo e il ricattoè stato sviluppato per insegnare in modo ironico e inconsueto termini informatici, nozioni di base sulla sicurezza nel web e comportamenti corretti per ...Nabbovaldo e il ricattoè stato sviluppato per insegnare in modo ironico e inconsueto termini informatici, nozioni di base sulla sicurezza nel web e comportamenti corretti per ...Partecipazione attiva e riconoscimenti per gli studenti manduriani al dibattito organizzato dal Liceo Oberdan di Trieste. L’anno scolastico 2020-2021 è stato un anno pieno di s ...Con l’UK Research and Innovation l’intelligence inglese ha creato istituti di ricerca per sviluppare capacità di sicurezza informatica ...