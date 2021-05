Corsa Champions, Cauet: “Complicato dire come finirà!” (Di mercoledì 5 maggio 2021) L'ex calciatore Benoit Cauet ha parlato del gruppone che ambisce ad un posto in Champions League. Chi la spunterà? Il suo pensiero Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 5 maggio 2021) L'ex calciatore Benoitha parlato del gruppone che ambisce ad un posto inLeague. Chi la spunterà? Il suo pensiero

zazoomblog : La corsa champions in Serie A è accesa per il Milan è una beffa - #corsa #champions #Serie #accesa - realwarriale2 : RT @TUTTOJUVE_COM: Padovan: 'Corsa Champions? La Juve ha il calendario peggiore, la vedo fuori: gioca troppo male' - Bertolca10 : Tra le pretendenti europee alla corsa Champions, problemi per il #Napoli con una doppie tegola: out nelle prossime… - IgnazioGrazioso : @BombeDiVlad positivissima proprio. E' stata solo falsata la corsa Champions... che volete che sia - TUTTOJUVE_COM : Tecca: 'Juve orientata verso un posto in Champions, per il quarto posto sarà corsa a tre' -