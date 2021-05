Ben Affleck manda un video appello alla ragazza che l’ha rifiutato sull’app di incontri | “Perché lo fai | sono io”

(Di mercoledì 5 maggio 2021) “Nivinemi hai scartato,io”. Così dice Ben, con l’aria evidentemente affranta, in unche hatotiktoker Nivine Jay dopo che leiin un’app didedicata ai personaggi famosi. È stata lei a raccontare la loro storia, rendendo pubblico ilche l’attore le hato in privato su Instagram. “Pensando al momento in cui mimatchata con Bensu Raya e ho pensato fosse un fake, così ho tolto il match e lui mi hato unsu Instagram”, ha raccontato la giovane mostrando il filmato con il faccione del divo di Hollywood dispiaciuto per il rifiuto. Insomma, tra ...

Ultime Notizie dalla rete : Ben Affleck

La star di TikTok, Nivine Jay, rifila un clamoroso due di picche al divo di Hollywood, dopo averlo conosciuto sull app ...web Durante il weekend abbiamo visto Jennifer Garner col suo ex maritomentre insieme assistevano alla gara di nuoto del figlio Samuel e in tanti erano ritornati a sperare in un ritorno di fiamma tra i due. In effetti di recente un ritorno di fiamma c'è stato ...Anche Ben Affleck può prendere un 2 di picche sulle app di dating! L'attore però è permaloso e manda un video per chiedere spiegazioni alla donna del no. 05 Maggio 2021 A tutti può capitare di ricever ...Amici (presunti) di Jennifer Lopez e Ben Affleck hanno sostenuto che gli ex fidanzati siano sempre stati molto uniti. Jennifer Lopez non sarebbe riuscita a tenere insieme lavoro e privato, finendo per ...