Amici: Rudy Zerbi al veleno contro il concorrente: stai mentendo su questo (Di mercoledì 5 maggio 2021) Duro scontro tra Rudy Zerbi ed uno degli allievi della scuola di "Amici". Andiamo a scoprire a chi si è rivolto e per quale ragione Alessandra Celentano e Rudy Zerbi (Instagram)Ad attirare l'attenzione verso il più longevo dei talent show italiani non è soltanto la gara in sé per sé, bensì anche tutto quello che la circonda. Spesso infatti a tenere banco sono proprio i rapporti umani che si vengono a creare, sia tra gli allievi, sia tra questi ultimi ed i loro insegnanti. Ovviamente non mancano le polemiche nonché i rimproveri, in particolar modo da parte dei professori più severi. Nell'ultima puntata del serale andata in scena sabato scorso invece, abbiamo assistito alla definitiva uscita di scena di Samuele. Il ballerino ha perso al ballottaggio ...

