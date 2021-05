“9 gemelli!”: mamma dei record a 25 anni. È un evento rarissimo e “stanno tutti bene” (Di mercoledì 5 maggio 2021) mamma da record a 25 anni! I medici si aspettavano un parto plurigemellare ma anziché sette neonati erano nove. Quattro maschietti e cinque femminucce. A riferirlo è stata la ministra della Salute del Mali, Fanta Siby, che ha rassicurato anche sulle condizioni di salute della donna e dei neonati. Le autorità marocchine tuttavia non hanno ancora confermato la notizia, mentre il portavoce del ministero della Salute, Rachid Koudhari, ha spiegato di non essere a conoscenza di parti multipli avvenuti negli ospedali del Paese. Il governo maliano però assicura che il parto record c’è stato davvero. Lei, 25enne di origine maliane, si chiama Halima Cisse e il suo caso è stato molto seguito nel Paese dell’Africa occidentale. Come detto, dalle ecografie avrebbe dovuto partorire sette bambini – e già sarebbe stato un parto da ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 5 maggio 2021)daa 25! I medici si aspettavano un parto plurigemellare ma anziché sette neonati erano nove. Quattro maschietti e cinque femminucce. A riferirlo è stata la ministra della Salute del Mali, Fanta Siby, che ha rassicurato anche sulle condizioni di salute della donna e dei neonati. Le autorità marocchine tuttavia non hanno ancora confermato la notizia, mentre il portavoce del ministero della Salute, Rachid Koudhari, ha spiegato di non essere a conoscenza di parti multipli avvenuti negli ospedali del Paese. Il governo maliano però assicura che il partoc’è stato davvero. Lei, 25enne di origine maliane, si chiama Halima Cisse e il suo caso è stato molto seguito nel Paese dell’Africa occidentale. Come detto, dalle ecografie avrebbe dovuto partorire sette bambini – e già sarebbe stato un parto da ...

