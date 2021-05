Xbox: il cloud gaming è uno 'strumento democratico' fondamentale per i videogiochi (Di martedì 4 maggio 2021) Ormai sappiamo che Microsoft vuoleunificare tutti i giocatori in un unico ecosistema: ma negli obiettivi della società figurano anche gli sviluppatori, che possono contare su una serie di strumenti gratuiti in modo da essere supportati fin dallo sviluppo di un progetto e oltre. Sarah Bond, CVP e responsabile di Game Creator Experience ed Ecosystem di Microsoft, in un'intervista ha spiegato come il cloud gaming sia uno "strumento democratico" fondamentale per chi fa e chi gioca ai videogiochi. La gaming Ecosystem Organization (o GEO in breve) è una divisione progettata per aiutare gli sviluppatori nel loro intero viaggio dalla creazione di un gioco al lancio e oltre. Dagli strumenti e servizi come Visual Studios, DirectX e Havok, gli elementi cloud come ... Leggi su eurogamer (Di martedì 4 maggio 2021) Ormai sappiamo che Microsoft vuoleunificare tutti i giocatori in un unico ecosistema: ma negli obiettivi della società figurano anche gli sviluppatori, che possono contare su una serie di strumenti gratuiti in modo da essere supportati fin dallo sviluppo di un progetto e oltre. Sarah Bond, CVP e responsabile di Game Creator Experience ed Ecosystem di Microsoft, in un'intervista ha spiegato come ilsia uno "per chi fa e chi gioca ai. LaEcosystem Organization (o GEO in breve) è una divisione progettata per aiutare gli sviluppatori nel loro intero viaggio dalla creazione di un gioco al lancio e oltre. Dagli strumenti e servizi come Visual Studios, DirectX e Havok, gli elementicome ...

Eurogamer_it : #Xbox, il cloud gaming come 'strumento democratico' per sviluppatori e giocatori. - playblog_it : ? Xcloud – Xbox Cloud Gaming: link e descrizione del servizio di Microsoft ? - infoitscienza : Xbox Cloud Gaming è il futuro del cloud gaming? - infoitscienza : Fortnite non sarà presente su Xbox Cloud Gaming - WorldPc_ : Microsoft vola ancora più in alto: nuovo trimestre record: Ricavi e profitti aumentati su base annua. Windows, Xbox… -