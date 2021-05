Voglia d’estate ma guidare scalzi, con le infradito o con i tacchi è vietato dalla legge? (Di martedì 4 maggio 2021) Si può guidare scalzi, con i tacchi a spillo o le infradito? Mettersi al volante con sandali, ciabatte e anche a piedi nudi o con i tacchi alti non è espressamente vietato dal Codice della strada. Certamente è sconsigliabile e potenzialmente pericoloso, ma per la legge non costituisce una violazione. Dal 1993, infatti, non esistono più prescrizioni specifiche relativamente al tipo di scarpa da utilizzare mentre ci si trova alla guida e la scelta delle calzature da indossare quando si è al volante è lasciata al buon senso di chi guida. Il fascino intramontabile della cabriolet guarda le foto ... Leggi su iodonna (Di martedì 4 maggio 2021) Si può, con ia spillo o le? Mettersi al volante con sandali, ciabatte e anche a piedi nudi o con ialti non è espressamentedal Codice della strada. Certamente è sconsigliabile e potenzialmente pericoloso, ma per lanon costituisce una violazione. Dal 1993, infatti, non esistono più prescrizioni specifiche relativamente al tipo di scarpa da utilizzare mentre ci si trova alla guida e la scelta delle calzature da indossare quando si è al volante è lasciata al buon senso di chi guida. Il fascino intramontabile della cabriolet guarda le foto ...

astryd87_ : RT @RadioItalia: 'Cabriolet panorama, vieni via con me andiamo dove ci porta la notte...' Cabriolet Panorama - @TheKolors Vi piace il nuo… - martimessi9 : RT @GeaCoscarella: C’È CHI STA ASCOLTANDO MALIBU IN LOOP DOPO LA REGISTRAZIONE SCHERMO E CHI MENTE PALESEMENTE, perché questa canzone fa v… - BravoStronzo : @Chiaretta515 intendevo voglia d'estate - moryy88801676 : RT @GeaCoscarella: C’È CHI STA ASCOLTANDO MALIBU IN LOOP DOPO LA REGISTRAZIONE SCHERMO E CHI MENTE PALESEMENTE, perché questa canzone fa v… - DariaBergamasc2 : RT @GeaCoscarella: C’È CHI STA ASCOLTANDO MALIBU IN LOOP DOPO LA REGISTRAZIONE SCHERMO E CHI MENTE PALESEMENTE, perché questa canzone fa v… -

Ultime Notizie dalla rete : Voglia d’estate Informatore Navale » Blog Archive » LIBERA LA TUA VOGLIA D'ESTATE CON GRIMALDI LINES! L'Informatore Navale