Variante indiana, ora Roma trema: e non solo per i voli. Monitorati i quartieri dove vivono i Sikh (Di martedì 4 maggio 2021) Variante indiana, dopo la provincia di Latina, ora a tremare è Roma. Nonostante il governatore Zingaretti rassicuri sulla situazione in corso, tornato ieri a ribadire che «il caso di Latina conferma che nel Lazio c’è un ottimo sistema di tracciamento». E che «sta funzionando molto la collaborazione con prefettura, forze dell’ordine ma anche con la stessa comunità indiana che ha tutto l’interesse a circoscrivere i casi», ora l’allarme sulla possibile circolazione del virus nella sua ultima mutazione spaventa non solo i Romani, ma anche gli stessi indiani della capitale. Variante indiana, ora Roma trema Poco più di 16.000 anime, fa sapere il Messaggero, «sparsi tra l’Esquilino, Tor Pignattara, il ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 4 maggio 2021), dopo la provincia di Latina, ora are è. Nonostante il governatore Zingaretti rassicuri sulla situazione in corso, tornato ieri a ribadire che «il caso di Latina conferma che nel Lazio c’è un ottimo sistema di tracciamento». E che «sta funzionando molto la collaborazione con prefettura, forze dell’ordine ma anche con la stessa comunitàche ha tutto l’interesse a circoscrivere i casi», ora l’allarme sulla possibile circolazione del virus nella sua ultima mutazione spaventa nonni, ma anche gli stessi indiani della capitale., oraPoco più di 16.000 anime, fa sapere il Messaggero, «sparsi tra l’Esquilino, Tor Pignattara, il ...

