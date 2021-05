Vaccini in Sicilia, Musumeci apre agli over 50 e a tutti i maggiorenni nelle isole: “Non è fuga in avanti, ma basta aspettare i diffidenti” (Di martedì 4 maggio 2021) “Nessuna fuga in avanti”, dice lui, ma di fatto il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, ha annunciato uno strappo dal governo nazionale, smarcandosi dalle categorie con precedenza per la campagna vaccinale: “A partire da domani, abbiamo deciso di aprire la prenotazione ai cittadini dai 50 anni in su”, ha detto. E sarà vaccinazione di massa per le isole minori: dal prossimo fine settimane verranno somministrati Vaccini agli over 18 a Lampedusa e Linosa. Tutto mentre deve ancora concludersi l’immunizzazione delle persone più anziane o fragili. Con l’estate alle porte e una vaccinazione che va a rilento, Musumeci cerca di dare un’accelerata, sperando che “Figliuolo comprenda”. Finora, d’altronde, solo il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 4 maggio 2021) “Nessunain”, dice lui, ma di fatto il presidente della Regionena, Nello, ha annunciato uno strappo dal gno nazionale, smarcandosi dalle categorie con precedenza per la campagna vaccinale: “A partire da domani, abbiamo deciso di aprire la prenotazione ai cittadini dai 50 anni in su”, ha detto. E sarà vaccinazione di massa per leminori: dal prossimo fine settimane verranno somministrati18 a Lampedusa e Linosa. Tutto mentre deve ancora concludersi l’immunizzazione delle persone più anziane o fragili. Con l’estate alle porte e una vaccinazione che va a rilento,cerca di dare un’accelerata, sperando che “Figliuolo comprenda”. Finora, d’altronde, solo il ...

