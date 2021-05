Torna la corsa allo spazio. Ed è una buona notizia. La Russia fuori dall’Iss è il segnale. Riparte una sfida che serve alla ricerca (Di martedì 4 maggio 2021) La Stazione Spaziale Internazionale è stata, fin dal suo concepimento, il simbolo della cooperazione internazionale e non solo in campo spaziale. Nacque all’indomani della fine della guerra fredda e rappresentava l’alternativa all’epica corsa allo spazio che aveva segnato i decenni precedenti. Rappresentava anche la concretezza del disgelo tra le due superpotenze e l’inizio di una nuova era, quella della cooperazione. Che ormai è finita. Qualche giorno fa, infatti, la Russia ha annunciato che lascerà la stazione spaziale internazionale nel 2025 e che entro il 2030 lancerà una stazione spaziale nazionale, una riedizione della gloriosa MIR. Dalla cooperazione si passa, o meglio si Torna, alla competizione. Una nuova corsa allo ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 4 maggio 2021) La Stazione Spaziale Internazionale è stata, fin dal suo concepimento, il simbolo della cooperazione internazionale e non solo in campo spaziale. Nacque all’indomani della fine della guerra fredda e rappresentava l’alternativa all’epicache aveva segnato i decenni precedenti. Rappresentava anche la concretezza del disgelo tra le due superpotenze e l’inizio di una nuova era, quella della cooperazione. Che ormai è finita. Qualche giorno fa, infatti, laha annunciato che lascerà la stazione spaziale internazionale nel 2025 e che entro il 2030 lancerà una stazione spaziale nazionale, una riedizione della gloriosa MIR. Dcooperazione si passa, o meglio sicompetizione. Una nuova...

fcolarieti : Torna la corsa allo spazio. Ed è una buona notizia. La Russia fuori dall’Iss è il segnale. Riparte una sfida che se… - briellaorelle : RT @rorixwalls: è tipo uno di quei baci di quando una persona se ne sta andando ma torna indietro di corsa per l'ultimo bacio del 'non scor… - rorixwalls : è tipo uno di quei baci di quando una persona se ne sta andando ma torna indietro di corsa per l'ultimo bacio del '… - ChiccoParigi : @RobiRobertson ..corro in attesa de tornà in vasca faccio un allenamento dd corsa uno de “palestra” per adesso va!… - nigno11 : RT @insideoverita: L'Europa torna in Estremo Oriente. Francia, Regno Unito e Germania si rivolgono al Pacifico. È il piano Usa contro la Ci… -