Tor Bella Monaca, ZIngaretti: ringrazio Carabinieri e Dda (Di martedì 4 maggio 2021) Roma – "Ancora una importante operazione antidroga e antispaccio a Roma, nel quartiere di Tor Bella Monaca, e ancora un grazie ai Carabinieri del Comando Provinciale di Roma e alla Direzione Distrettuale Antimafia." "La lotta alla criminalita' passa per questo tipo di azioni, ma anche per una presenza delle Istituzioni al fianco delle donne e degli uomini che ogni giorno vivono e animano onestamente quei quartieri." "La Regione Lazio e' presente a Tor Bella Monaca con la ristrutturazione delle torri Ater e con la realizzazione di aree verdi e per lo sport, e in tutti i territori piu' periferici dove c'e' piu' bisogno di investimenti e riqualificazione." "Proprio oggi saremo in un altro luogo simbolo della citta', per dire che intimidazioni e criminalita' non possono averla vinta: a Centocelle, nei ...

