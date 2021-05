Tensione alla FedEx - Tnt: sgomberati gli accessi (Di martedì 4 maggio 2021) Non si placano le agitazioni davanti ai cancelli di FedEx - Tnt di Peschiera, dove da giorni i facchini picchettano le entrate in protesta contro la chiusura dell'hub di Piacenza e la contestuale ... Leggi su ilgiorno (Di martedì 4 maggio 2021) Non si placano le agitazioni davanti ai cancelli di- Tnt di Peschiera, dove da giorni i facchini picchettano le entrate in protesta contro la chiusura dell'hub di Piacenza e la contestuale ...

PugliaStream : Tensione durante i controlli, poliziotto colpito alla testa. Pioggia di multe nel weekend - michzanzucchi : Nelle nostre società ancora alle prese col Covid si è accumulata una tale tensione che alla minima occasione la pre… - StefaniaMaffeo : 'E poi saremo salvi' (@Librimondadori ) di Alessandra Carati è uno straordinario romanzo di formazione, una saga fa… - xmewampi : a me sta per venire una sincope non la reggo sta tensione se alla fine sadaharu non sta bene io impazzisco - Pupo1981 : @theocrazia @LucyMazza01 Tensione totale. Li odio con tutto il cuore. Se hanno fatto il ciclo vincente è solo grazie alla ladrata Muntari -