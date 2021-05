Star Wars The Bad Batch, la serie perfetta per lo Star Wars Day 2021 e per gli orfani di The Mandalorian (Di martedì 4 maggio 2021) Arriva Star Wars The Bad Batch, l’attesa serie animata, sequel/spin-off di The Clone Wars, apprezzata produzione della LucasFilm che continua la saga cinematografica più intergalattica di sempre. Ambientata all’indomani della fine della guerra dei cloni, la storia segue quella del gruppo della Clone Force 99 (introdotti in Star Wars The Clone Wars), un gruppo sperimentale d’elite della Bad Batch, cloni geneticamente modificati. In una galassia in rapido cambiamento, che cerca di capire cosa ne sarà del loro futuro, questo strana gang si chiede da quale parte Stare. Ognuno dei membri della Bad ... Leggi su optimagazine (Di martedì 4 maggio 2021) ArrivaThe Bad, l’attesaanimata, sequel/spin-off di The Clone, apprezzata produzione della LucasFilm che continua la saga cinematografica più intergalattica di sempre. Ambientata all’indomani della fine della guerra dei cloni, la storia segue quella del gruppo della Clone Force 99 (introdotti inThe Clone), un gruppo sperimentale d’elite della Bad, cloni geneticamente modificati. In una galassia in rapido cambiamento, che cerca di capire cosa ne sarà del loro futuro, questo strana gang si chiede da quale partee. Ognuno dei membri della Bad ...

_LuigiJMC : Buon star wars day a tutti e grazie ancora a papà Lucas che nel 1977 partorì la più bella saga mai esistita ?? #MayThe4th - corcordiumss : buongiorno. buon star wars day. dopo quasi due anni devo ancora vedere the rise of skywalker. - Eli5Cullen : RT @_diana87: #TheBadBatch #StarWarsTheBadBatch, la serie perfetta per lo #StarWarsDay 2021 e per gli orfani di #TheMandalorian https://t.c… - _diana87 : #TheBadBatch #StarWarsTheBadBatch, la serie perfetta per lo #StarWarsDay 2021 e per gli orfani di #TheMandalorian - infoitcultura : Domani è lo Star Wars Day, come celebrarlo al meglio -