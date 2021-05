Star Wars Day | un vecchio modello di Millenium Falcon vale tantissimo

(Di martedì 4 maggio 2021) Oggi si celebra loDay. Per l’occasione, vi parliamo di undiche“May the fourth be with you“, tradotto: che il 4 maggio sia con te. Con questo gioco di parole in lingua inglese tra la suddetta frase e la famosa citazione di Guerre Stellari, si L'articolo proviene da Inews.it.

Ogni anno il 4 maggio i fan di "Guerre Stellari" nel mondo festeggiano lo "Day ". Tutti al grido di "May The Force Be With You", ovvero "La Forza sia con te". Un chiaro gioco di parole, con riferimento a "May The 4th", tradotto con "4 di maggio". Sono trascorsi più ...L'istituto ha organizzato per loro - nella giornata dedicata a- un incontro sul tema della conquista di Marte.Dopo il crossover con Star Wars in uscita in occasione dello Star Wars Day su Disney Plus, gli autori dei Simpson sono aperti a nuove contaminazioni, anche con Marvel. In occasion ...Festeggiamo il 4 maggio andando a scoprire Star Wars Galactic Battlegrounds, un RTS che in pratica è Star Wars che incontra Age of Empires ...