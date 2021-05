Skriniar: «Non ci aspettavamo di vincere lo Scudetto domenica. Ora testa all’Europeo» (Di martedì 4 maggio 2021) Milan Skriniar, difensore dell’Inter, ha festeggiato la vittoria dello Scudetto con i nerazzurri: le sue dichiarazioni Milan Skriniar, difensore dell’Inter, ha festeggiato la vittoria dello Scudetto con i nerazzurri. Le sue dichiarazioni al portale slovacco futbalsfz.sk, in vista del prossimo impegno di Serie A contro la Sampdoria. «Non ci aspettavamo di diventare campioni già domenica. Pensavo alla partita contro la Sampdoria. Non vedo l’ora che tutti festeggino e gioiscano insieme, peccato non poter celebrare questa vittoria insieme ai tifosi. È il più grande traguardo della mia carriera, non me ne rendo ancora conto. Ora testa agli Europei». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 4 maggio 2021) Milan, difensore dell’Inter, ha festeggiato la vittoria dellocon i nerazzurri: le sue dichiarazioni Milan, difensore dell’Inter, ha festeggiato la vittoria dellocon i nerazzurri. Le sue dichiarazioni al portale slovacco futbalsfz.sk, in vista del prossimo impegno di Serie A contro la Sampdoria. «Non cidi diventare campioni già. Pensavo alla partita contro la Sampdoria. Non vedo l’ora che tutti festeggino e gioiscano insieme, peccato non poter celebrare questa vittoria insieme ai tifosi. È il più grande traguardo della mia carriera, non me ne rendo ancora conto. Oraagli Europei». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Mickybit22 : @brokeguapp @_magnopaolo_ @Zorochan_1 Handanovic, skriniar, cancelo, vecino, Rafinha, Perisic, icardi. Poi hanno ag… - sportli26181512 : Inter, parla Skriniar: 'Non vedo l'ora di far festa coi ragazzi. Dopo l'eliminazione dalla Champions...': Milan Skr… - InterClubIndia : RT @fcin1908it: Inter, Skriniar: “Sensazione incredibile. Un solo rammarico. Ancora non…” - Fabiokeyo : @90ordnasselA Se Skriniar non vince il miglior difensore della serie A (attualmente sul petto di De Vrij) mi do fuoco - giallo73 : Immenso #Lukaku granitico #Skriniar #Lautaro maturo. Ma non posso dimenticare che lo scudo sia passato anche dai go… -