Scuole chiuse, ore davanti allo schermo e interazioni tagliate: crescono del 77% i reati online contro i minori in epoca Covid – I dati (Di martedì 4 maggio 2021) L’allarme arriva dalla Polizia postale. Secondo l’ultimo report, nel 2020 i reati commessi in rete che hanno avuto come vittime minorenni sono aumentati del 77%. Un numero dietro a cui ci sono pedopornografia, adescamento online, cyberbullismo, revenge porn e truffe. A spiegarlo è anche Nunzia Ciardi, direttrice della Polizia postale: «Il bilancio della pandemia non è positivo: bambini sempre più piccoli sono vittime di varie forme di aggressione online tra cui l’adescamento su social network e app di gioco, adolescenti sempre più giovani si macchiano di reati di pedopornografia». E tutto è cominciato con il Coronavirus. Le Scuole chiuse, lo sport bloccato, gli assembramenti vietati hanno portato milioni di minori a passare molte più ore da soli, ... Leggi su open.online (Di martedì 4 maggio 2021) L’allarme arriva dalla Polizia postale. Secondo l’ultimo report, nel 2020 icommessi in rete che hanno avuto come vittime minorenni sono aumentati del 77%. Un numero dietro a cui ci sono pedopornografia, adescamento, cyberbullismo, revenge porn e truffe. A spiegarlo è anche Nunzia Ciardi, direttrice della Polizia postale: «Il bilancio della pandemia non è positivo: bambini sempre più piccoli sono vittime di varie forme di aggressionetra cui l’adescamento su social network e app di gioco, adolescenti sempre più giovani si macchiano didi pedopornografia». E tutto è cominciato con il Coronavirus. Le, lo sport bloccato, gli assembramenti vietati hanno portato milioni dia passare molte più ore da soli, ...

SikilyNews : - stebellentani : @bulvan1 non è cinismo, è politica. il cinismo è tenere imprigionate 60 milioni di persone con 100mila malati, o ch… - habibi_marzo : Sentite ragazzi io vivo a Minneapolis, i vaccinati sono oltre la metà dello stato, ristoranti chiusi la sera, solo… - giov_campobasso : #dimartedì la chiave era che le scuole dovevano essere chiuse fino a settembre di modo da non gravare sui mezzi pub… - CCanadese : RT @CCanadese: In tutto il mondo riaprono, in Ontario no -