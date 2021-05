Rovereto | tenta di truffare un poliziotto | 32enne nei guai

Ettore572 : RT @cronachecampane: #cronaca #ultimenotizie Tenta di vendere orologi falsi ad un poliziotto fuori servizio: denunciato - - cronachecampane : #cronaca #ultimenotizie Tenta di vendere orologi falsi ad un poliziotto fuori servizio: denunciato -… -

Ultime Notizie dalla rete : Rovereto tenta

... che comporta per il truffatore il divieto di ritornare nel comune die nei comuni limitrofi per i prossimi 3 anni, oltre all'obbligo di presentarsi entro 24 ore all'Autorità di P. S. del ...Il questore di Trento ha emesso una misura che comporta il divieto di ritornare nel comune die nei comuni limitrofi per i prossimi 3 anni. Previsto anche l'obbligo di presentarsi entro 24 ...Un 32 enne napoletano in trasferta a Rovereto, in provincia di Trento, ha tentato di vendere orologi falsi ad un poliziotto fuori servizio simulando l’accento tedesco. Il giovane però è stato smascher ...Trento – La Squadra Mobile di Trento ha arrestato un ventiseienne residente a Ravina, ritenuto dagli investigatori il ladro che nel giro di un mese, dai primi giorni di marzo fino alla prima settimana ...