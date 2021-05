Rita, Rocco e Sebastiano: ecco i santi più invocati in pandemia (Di martedì 4 maggio 2021) Milano, 4 mag. (Adnkronos Salute) - Santa Rita da Cascia, patrona delle cause perse. San Rocco, che cancellava la peste col suo energico incedere. San Sebastiano, torace trafitto da ferite che simbolicamente ricordavano i bubboni del terribile morbo. Ci sono loro sul podio dell''empireo della pandemia'. Le prime 3 voci di una litania che alle persone credenti è capitato di invocare per chiedere la guarigione da Covid-19. E' passato più di un anno da quando il coronavirus Sars-CoV-2 ha costretto il mondo a misurarsi con contagi e quarantene, con una sorta di 'peste moderna'. La prima reazione di fronte a una malattia sconosciuta, senza cura né vaccino, è di cuore: scatena sentimenti ancestrali, il bisogno di trovare rifugio e conforto nel divino. Si spera nel miracolo, insomma. E gli italiani, si sa, sono un popolo di ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 4 maggio 2021) Milano, 4 mag. (Adnkronos Salute) - Santada Cascia, patrona delle cause perse. San, che cancellava la peste col suo energico incedere. San, torace trafitto da ferite che simbolicamente ricordavano i bubboni del terribile morbo. Ci sono loro sul podio dell''empireo della'. Le prime 3 voci di una litania che alle persone credenti è capitato di invocare per chiedere la guarigione da Covid-19. E' passato più di un anno da quando il coronavirus Sars-CoV-2 ha costretto il mondo a misurarsi con contagi e quarantene, con una sorta di 'peste moderna'. La prima reazione di fronte a una malattia sconosciuta, senza cura né vaccino, è di cuore: scatena sentimenti ancestrali, il bisogno di trovare rifugio e conforto nel divino. Si spera nel miracolo, insomma. E gli italiani, si sa, sono un popolo di ...

