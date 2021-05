Raffica di controlli sul Superbonus | ecco le stangate

(Di martedì 4 maggio 2021) Ci sono otto anni di tempo per verificare i documenti esibiti per usufruire dei bonus fiscali. Eventuali omissioni, errori e documentazione non idonea possono far saltare il diritto al beneficio

caccia ai furbetti del Superbonus 110%, con verifiche selettive e sanzioni, anche penali, per stanare chi cerca di frodare lo Stato. Sotto la lente d'ingrandimento degli 007 anche la responsabilità ... Anteas, Auser, Anps, Antas e Protezione civile, determinanti anche durante il lockdown e le fasi successive all'emergenza Covid-19, un piano di controlli straordinario contro la guida in stato di ... Ci sono otto anni di tempo per verificare i documenti esibiti per usufruire dei bonus fiscali. Eventuali omissioni, errori e documentazione non idonea possono far saltare il diritto al beneficio ...