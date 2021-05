Quando escono gli album dei cantanti di Amici 20 | la scelta delle case discografiche

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 4 maggio 2021)20 sta volgendo al termine ed è quindi giunto il tempo di fare i primi bilanci, sia per iche per i ballerini del talent show. Se per quest’ultimi le porte che si possono aprire una volta finito il programma possono essere molteplici, ad esempio essere tra i professionisti nella prossima edizione o l’avere un ingaggio da qualche compagnia di ballo italiana o internazionale, per ila soluzione più ambita è quella di essere scelti dalle. Anche se mancano ancora due puntate al termine dell’edizione 2021 didi Maria De Filippi, con i primi rumor su quello che potrebbe accadere nella semifinale dell’ 8 maggio 2021 e con il cambio di regolamento previsto per l’ultima puntata finale di20, abbiamo maggiore certezza, ...