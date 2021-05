Pronti per la tempesta di tasse? Chi rischia (Di martedì 4 maggio 2021) A giungo previsto un vero e proprio ingorgo di scadenze fiscali. Non solo tasse, però. Perché dal prossimo mese ripartirà anche la macchina della riscossione Leggi su ilgiornale (Di martedì 4 maggio 2021) A giungo previsto un vero e proprio ingorgo di scadenze fiscali. Non solo, però. Perché dal prossimo mese ripartirà anche la macchina della riscossione

MediasetPlay : Pronti a godervi il Best-Of de #ilpuntoz? Carichiamoci per la prossima puntata di mercoledì alle 20:45 su Mediaset… - RDS_official : ?? Siete pronti per l'#RDSshowcase @thisismaneskin? ?? Appuntamento domenica 9 maggio alle 20:00 su #RDSsocialTV cana… - OfficialSSLazio : ???? Pronti per una nuova sessione di gioco? #CMonEagles ?? - EnricaGaletti : RT @ALFO100897: ...Nel frattempo però i 'nostri eroi' al governo, avendo ben altre 'priorità', si 'impegnano', strenuamente, per fornire nu… - Armando94765575 : RT @CoppiaTreviso: Mi sono appena alzata dal letto ora ma ci sarei stata tutto il mattino?? Buon inizio di settimana a tutti i miei porcelli… -