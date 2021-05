Pregliasco: “Assembramenti per lo scudetto dell’Inter da irresponsabili, conseguenze serie” (Di martedì 4 maggio 2021) I festeggiamenti per lo scudetto dell’Inter, con folle riversate in strade e piazze, tra cui il Duomo a Milano, senza rispetto per le norme anti-Covid, avranno delle pesanti conseguenze sull’andamento dei contagi. Ne sono convinti virologi come Massimo Andreoni, direttore scientifico della Società italiana di malattie infettive e tropicali (Simit) e primario di Infettivologia al Policlinico Tor Vergata di Roma e Fabrizio Pregliasco, ricercatore di Igiene generale e applicata dell’Università degli Studi di Milano. Secondo Pregliasco sarà “difficile quantificare l’incidenza di questi Assembramenti sull’aumento dei prossimi contagi”. Di sicuro, l’esultanza di massa e incontrollata, in barba a tutte le precauzioni anti Covid, dà l’idea della sottovalutazione dei rischi legati alla ... Leggi su tpi (Di martedì 4 maggio 2021) I festeggiamenti per lo, con folle riversate in strade e piazze, tra cui il Duomo a Milano, senza rispetto per le norme anti-Covid, avranno delle pesantisull’andamento dei contagi. Ne sono convinti virologi come Massimo Andreoni, direttore scientifico della Società italiana di malattie infettive e tropicali (Simit) e primario di Infettivologia al Policlinico Tor Vergata di Roma e Fabrizio, ricercatore di Igiene generale e applicata dell’Università degli Studi di Milano. Secondosarà “difficile quantificare l’incidenza di questisull’aumento dei prossimi contagi”. Di sicuro, l’esultanza di massa e incontrollata, in barba a tutte le precauzioni anti Covid, dà l’idea della sottovalutazione dei rischi legati alla ...

