Oste di Montemurlo | incidente sul lavoro | 22enne muore risucchiata in un rullo Luana aveva un figlio piccolo

Luana D'Orazio, 22 anni, è morta ieri, lunedì 3 maggio, poco prima delle 10, inghiottita da una macchina tessile. La giovanissima operaia, mamma di un bambino di 5 anni, stava lavorando a un orditoio, una macchinario che ordina i fili, tesse e cuce nell'azienda Orditura Luana, in provincia di Prato, a Oste di Montemurlo, quando sarebbe rimasta impigliata nel rullo della macchina tessile a cui stava lavorando venendo poi trascinata e risucchiata. Luana è morta davanti ai colleghi di lavoro, due giorni dopo la Festa dei Lavoratori. I presenti dicono di aver visto la 22enne inghiottita dalla macchina dove era rimasta impigliata. Non hanno avuto il tempo di far niente e quando il macchinario è stato fermato Luana era già

