Osimhen, tre punti di sutura alla testa. Con lo Spezia ci sarà (Di martedì 4 maggio 2021) Tre punti di sutura alla testa per Victor Osimhen dopo lo scontro di gioco che domenica lo ha costretto a uscire. Senza di lui, il Napoli non è stato più lo stesso. Domenica sarà in campo contro lo Spezia. Ecco cosa scrive Antonio Giordano sul Corriere dello Sport: Incidente di percorso e rimane tra le pieghe di una stagione che Victor Osimhen, mister settanta milioni, sta cominciando a «griffare» a modo suo: otto reti segnate, una che gli è stata annullata e che viene rimpianta, dentro un anno torbido, ricco di insidie, la lussazione alla spalla e anche il Covid, in sintesi appena 1539 minuti, praticamente un dettaglio rispetto allo spazio che un investimento del genere aveva previsto. L'articolo ilNapolista.

