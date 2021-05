Migliorare ricezione digitale terrestre

Leggi su navigaweb

(Di martedì 4 maggio 2021) Non c'è niente di peggio nel vedere i canali televisivi delcon evidenti problemi nelladel segnale: quadratini che compaiono nell'immagine, suono che va e viene in base alla potenza del segnale o, peggio ancora, una schermata completamente nera (quando tutto era OK fino a pochi minuti prima). Se il problema non rientra entro pochi minuti o si ripete più volte nel corso della giornata o della settimana molto probabilmente il problema è nell'antenna TV, che probabilmente non è in grado di captare bene il segnale delo lo trasporta verso casa nostra con troppe interferenze (non tutte legate agli agenti atmosferici o all'orientamento dell'antenna). Nella seguente guida vi mostreremo tutti i suggerimenti per poterla ...