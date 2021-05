Michele Bravi è contro Pio e Amedeo le parole hanno un valore

(Di martedì 4 maggio 2021)Pio e: «Ci ho messo anni per raccontare il mio amore per un ragazzo. Leun». Non solo Fedez. Ieri, durante il concertone, un altro monologo ha scosso le coscienze di molti telespettatori. Si tratta di quello di, il cantante di Città di Castello, grande amico

stanzaselvaggia : Hanno fatto meno rumore ieri, ma le parole di Michele Bravi sono state bellissime. - pietroraffa : Ieri Michele Bravi ha parlato dell'importanza nell'uso delle parole. Spiegando che sono importanti tanto quanto l… - repubblica : Michele Bravi: 'Le parole pesano, ci ho messo anni per dire che amavo un uomo' - Simonamax68 : @michele_bravi ..?? Sempre BELLO ricordare le profonde BRAVIemozioni vissute.. per dar loro nuova LUCE & FORZA.. ????… - Beni00098 : RT @yleniaindenial: Fuori tutto è magnifico ma Fedez che sputtana contemporaneamente lega, governo, rai e Michele Bravi che sputtana Pio e… -

Ultime Notizie dalla rete : Michele Bravi

... da Aurora Ramazzotti a Vladimir Luxuria che, in parte, ha però condiviso il lor pensiero con le dovute limitazioni e ancheche ha detto che, invece, le parole contano e anche tanto ...Dal palco dei concertone del 1 maggio,aveva infatti obiettato che no, le parole hanno un peso in quanto parole stesse e non solo in relazione alle intenzioni con cui vengono dette. ...Felicissima sera, lo show di Pio e Amedeo è terminato venerdì scorso ma sta facendo ancora parlare molto per il monologo che i due hanno fatto sulle parole che sono importanti ma fino ad un ...Durante l'esibizione di «Mantieni il bacio» si sono guardati spesso. A confermare un'intesa artistica importante: quella tra il cantautore Michele Bravi e il pianista biellese Andrea Manzoni, che lo h ...