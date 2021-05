Mediaset – Vivendi: accordo, chiusa vertenza dopo 5 anni (Di martedì 4 maggio 2021) Vivendi, Fininvest e Mediaset sono lieti di annunciare di aver raggiunto un accordo globale per mettere fine alle loro controversie L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 4 maggio 2021), Fininvest esono lieti di annunciare di aver raggiunto unglobale per mettere fine alle loro controversie L'articolo proviene da Firenze Post.

LaStampa : Accordo Mediaset-Fininvest-Vivendi dopo 5 anni di scontro - fattoquotidiano : Dopo cinque anni di scontro, Mediaset, Fininvest e Vivendi hanno trovato ieri un accordo - repubblica : Vivendi e Mediaset firmano la pace: i francesi fuori dal Biscione in 5 anni - elisaapiazza : Pace #Mediaset - #Vivendi, gli scenari aperti e la sfida agli Over The Top Oggi in diretta su @classcnbc con il pr… - StampaFin : Intesa tra Mediaset, Vivendi e Fininvest -