Loki | le scene inedite con Tom Hiddleston e Owen Wilson nel nuovo trailer

I Marvel Studios svelano un nuovo trailer dedicato alla serie Disney +, Loki, che vedrà il ritorno di Tom Hiddleston nei panni del Dio dell'Inganno. Scene inedite con Tom Hiddleston e Owen Wilson nel nuovo trailer di Loki, diffuso sull'onda delle anticipazioni diffuse ieri dai Marvel Studios, in attesa del ritorno in azione del Dio dell'Inganno, l'anteroe Marvel più amato dai fan. I dettagli della trama di Loki non sono ancora stati svelati, ma è stato anticipato che nella serie il Dio di Asgard si troverà costretto a lavorare per la Time Variance Authority nel tentativo di correggere la nuova timeline del Marvel Cinematic Universe, che potrebbe o meno aver creato ...

tinywallfl0werr : @avngrxt nell'intervallo della partita dell'NBA hanno rilasciato un altro mini trailer di Loki con scene nuove ?? - aquariushar : comunque io vivo per le scene di loki a pompei immaginatevelo a bruciare roma insieme a nerone - opheliiaoph : @blurryaure @bbanshee_ aiuto non la sapevo 6 loki?? è una benedizione, comunque comprare un easter egg nella vetrat… - heyitsme_nadia : RT @thwraith: Ma sono l’unica che non butta merda su Thor the dark world? So perfettamente che non è il film migliore del mcu però come fat… - mbiscottx : RT @isavgolden: serie di paura che ci loki l’11 saranno scene che giugno fanno piangere -

Ultime Notizie dalla rete : Loki scene Thor: Love & Thunder, Russell Crowe rompe il silenzio e svela l'identità del suo personaggio ... da cui è possibile evincere come Russell Crowe abbia già finito di girare le sue scene e si sia ... Non sappiamo, però, se vestirà nuovamente i panni del falso Loki, come già fatto nel film uscito nel ...

Le migliori battaglie dei film Marvel ... grazie anche alle colonne sonore e agli effetti speciali in grado di rendere le scene degli ... Vedova Nera, Thor, Hulk, Captain America e Occhio di Falco combattere contro il Dio dell'Inganno, Loki , ...

I Vendicatori contro i Difensori (1973): Otakult #113 Uno dei primi grandi crossover della Marvel vede lo scontro fra Vendicatori e Difensori, manipolati da Dormammu e Loki ...

