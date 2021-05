Ladispoli, 2 milioni di euro per il restauro di Torre Flavia (Di martedì 4 maggio 2021) Due milioni di euro per il restauro di Torre Flavia: è quanto ha stanziato il Governo per Ladispoli, che si è aggiudicata l’importante cifra nell’ambito del progetto “Bellezz@-Recuperiamo i luoghi culturali dimenticati”. Il sindaco Alessandro Grando ha ha annunciato che il monumento simbolo di Ladispoli ha superato il vaglio della commissione che aveva il compito di giudicare il progetto presentato dal Comune. “Adesso è ufficiale, Torre Flavia sarà restaurata e tornerà al suo antico splendore – ha annunciato il Primo Cittadino – Questa mattina ci è stato comunicato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri che Torre Flavia è tra i 22 progetti inseriti nel Dpcm dello scorso 11 febbraio e pubblicato ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 4 maggio 2021) Duediper ildi: è quanto ha stanziato il Governo per, che si è aggiudicata l’importante cifra nell’ambito del progetto “Bellezz@-Recuperiamo i luoghi culturali dimenticati”. Il sindaco Alessandro Grando ha ha annunciato che il monumento simbolo diha superato il vaglio della commissione che aveva il compito di giudicare il progetto presentato dal Comune. “Adesso è ufficiale,sarà restaurata e tornerà al suo antico splendore – ha annunciato il Primo Cittadino – Questa mattina ci è stato comunicato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri cheè tra i 22 progetti inseriti nel Dpcm dello scorso 11 febbraio e pubblicato ...

