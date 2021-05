Infortuni: Pd, 'subito piano straordinario su sicurezza, non c'è più tempo' (2) (Di martedì 4 maggio 2021) (Adnkronos) - "Bisogna realizzare i piani mirati di prevenzione come previsto dal PNP 2020-2025 e rivedere il ruolo dell'Inail, in particolare sul tema della ricerca o in quello di sostegno alle imprese e agli Rls. Va rivisto il ruolo del medico competente, affidandogli anche compiti maggiormente orientati alla promozione della salute e del benessere, ricorrendo, se necessario, alle diverse figure specialistiche indispensabili per affrontare problematiche di natura psicosociale e individuale che influiscono sulla salute organizzativa delle imprese". "Bisogna rivedere le modalità di erogazione della formazione e perfezionare il sistema di controllo e di verifica, va emanato subito il decreto attuativo della legge 120/2020 per introdurre la congruità, strumento fondamentale per maggiore trasparenza, tutela e sicurezza nei cantieri. Si attui la patente a ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 4 maggio 2021) (Adnkronos) - "Bisogna realizzare i piani mirati di prevenzione come previsto dal PNP 2020-2025 e rivedere il ruolo dell'Inail, in particolare sul tema della ricerca o in quello di sostegno alle imprese e agli Rls. Va rivisto il ruolo del medico competente, affidandogli anche compiti maggiormente orientati alla promozione della salute e del benessere, ricorrendo, se necessario, alle diverse figure specialistiche indispensabili per affrontare problematiche di natura psicosociale e individuale che influiscono sulla salute organizzativa delle imprese". "Bisogna rivedere le modalità di erogazione della formazione e perfezionare il sistema di controllo e di verifica, va emanatoil decreto attuativo della legge 120/2020 per introdurre la congruità, strumento fondamentale per maggiore trasparenza, tutela enei cantieri. Si attui la patente a ...

