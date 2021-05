In Colombia le proteste contro la riforma fiscale sono diventate qualcosa di più (Di martedì 4 maggio 2021) Si sono dirette contro il presidente Iván Duque e il suo governo: nell'ultima settimana sono state uccise almeno 19 persone Leggi su ilpost (Di martedì 4 maggio 2021) Sidiretteil presidente Iván Duque e il suo governo: nell'ultima settimanastate uccise almeno 19 persone

vaticannews_it : #4maggio #Colombia sesto giorno di manifestazioni contro la riforma fiscale. Appello del vescovo di Pasto, Juan Car… - PMicarelli : RT @vaticannews_it: #4maggio #Colombia sesto giorno di manifestazioni contro la riforma fiscale. Appello del vescovo di Pasto, Juan Carlos… - Segnale_Orario : RT @ilpost: In Colombia le proteste contro la riforma fiscale sono diventate qualcosa di più - gemin_steven98 : RT @ilpost: In Colombia le proteste contro la riforma fiscale sono diventate qualcosa di più - ilpost : In Colombia le proteste contro la riforma fiscale sono diventate qualcosa di più -

Ultime Notizie dalla rete : Colombia proteste Colombia: l'aumento delle tasse porta a rivolte. Le proteste sono sfociate in scontri con la polizia. Ci sono stati 800 feriti, 16 morti oltre 400 arresti, saccheggi ed incendi. Il progetto di legge è stato immediatamente ritirato, il ministro ...

Speciale difesa: Colombia, numero dei morti nelle proteste contro riforma tributaria sale a 19 Bogotà, 04 mag 13:30 - La Defensoria del Pueblo della Colombia, agenzia governativa preposta alla difesa dei diritti umani, ha portato a 19 il numero delle vittime nelle proteste iniziate lo scorso 28 aprile contro la riforma tributaria presentata in ...

Colombia, 17 morti in proteste per lo sciopero nazionale ANSA Nuova Europa In Colombia le proteste contro la riforma fiscale sono diventate qualcosa di più Si sono dirette contro il presidente Iván Duque e il suo governo: nell'ultima settimana sono state uccise almeno 19 persone ...

Colombia, il governo massacra. Silenzio dei paesi europei. Oggi la protesta ???? Si terrà oggi, Martedì 4 maggio alle 18 presso il Colosseo, una manifestazione convocata dalla comunità colombiana presente a Roma. In Colombia il governo ha scatenato la repressione contro lo s ...

Lesono sfociate in scontri con la polizia. Ci sono stati 800 feriti, 16 morti oltre 400 arresti, saccheggi ed incendi. Il progetto di legge è stato immediatamente ritirato, il ministro ...Bogotà, 04 mag 13:30 - La Defensoria del Pueblo della, agenzia governativa preposta alla difesa dei diritti umani, ha portato a 19 il numero delle vittime nelleiniziate lo scorso 28 aprile contro la riforma tributaria presentata in ...Si sono dirette contro il presidente Iván Duque e il suo governo: nell'ultima settimana sono state uccise almeno 19 persone ...???? Si terrà oggi, Martedì 4 maggio alle 18 presso il Colosseo, una manifestazione convocata dalla comunità colombiana presente a Roma. In Colombia il governo ha scatenato la repressione contro lo s ...