Grazie Draghi per il green pass a chi ha fatto i compiti (Di martedì 4 maggio 2021) – A metà maggio Draghi ci regalerà un bel green pass, che tradotto in italiano significa permesso verde, col quale potremo andare in vacanza dove ci suggerisce lui, dappertutto ma in Italia, se no lui ci rimane male. Grazie, Draghi, per come ci permetti di andare quasi liberi dove vuoi tu. Grazie per il pass verde, il permesso premio consegnato a chi ha fatto tutti i compiti, a chi si impegna a andare in vacanza giurando di non dimenticare la mascherina, di non abbracciare amici e parenti e nemmeno fidanzati o fidanzate, di non stringere la mano a nessuno ma, al massimo consentito, di limitarsi a dargli una gomitata. Grazie, ma a queste condizioni io resto a casa. (Ard)

