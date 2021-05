Gazzetta_it : #Juve, ciao #scudetto dopo 9 anni e sui social corre il grazie dei tifosi - Gazzetta_it : Mal di pancia CR7, rinnovo in bilico Gigio: lo spareggio Champions decide il futuro - Gazzetta_it : La prima pagina della #Gazzetta oggi: ?? MILAN E JUVE ORA SONO GUAI Tutte le #notizie ?? - napolista : Gazzetta: la Juve dovrà pagare una penale a Sarri per evitare il rinnovo automatico L’allenatore è cercato dalla Ro… - sportli26181512 : Recuperato, anzi no, forse: Chiesa ci sei? All’andata col Milan la notte più bella: Recuperato, anzi no, forse: Chi… -

Ultime Notizie dalla rete : Gazzetta Juve

La Gazzetta dello Sport

... anche quella arrivata quando il gioco si fa duro: nella Scala del calcio, per quanto vuota, in casa del Milan allora primo in classifica, volto del successo 3 - 1 dellaun girone fa quando ...Dall'Atalanta alla Lazio, passando per, Milan e Napoli, in rigoroso ordine di classifica, cinque squadre raccolte in teorici tre punti (i biancocelesti devono infatti recuperare la partita con ...Tra i tanti elementi in discussione in casa Juventus c’è anche la dirigenza, capeggiata da Fabio Paratici. Molto, ma non tutto, dipenderà da ...Il Napoli sta definendo il suo futuro, mentre è impegnato nella serratissima lotta Champions del nostro campionato. Il tecnico in pole per il dopo Gattus ...