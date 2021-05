Fortnite | incassi per oltre 9 miliardi di dollari nei primi due anni – Notizia – PCVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

GamingToday4 : Fortnite, incassi per oltre 9 miliardi di dollari nei primi due anni -

Ultime Notizie dalla rete : Fortnite incassi

Nonostante un lancio non certo scoppiettante della Stagione 6 , i nuovi dati finanziari confermano deglida capogiro per Epic Games . Tale documento conferma cheha portato nelle ...... una cifra impressionante che piazza il free - to - play in pole position tra i principali rivali die PUBG . Tra il numero di giocatori iscritti e glirecord Warzone sta diventando ...Come avrete sicuramente notato, le ultime ore sono state dominate dal caso Epic v. Apple e dai documenti prodotti. Questi, infatti, hanno contenuto una vera e propia mole di informazioni sul funzionam ...Durante il processo di Epic Games contro Apple per il suo monopolio sulla sua piattaforma di app ed il suo tradizionale "taglio" del 30% dei guadagni come ...