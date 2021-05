Ferrari - Trimestrale positiva | gli utili crescono a doppia cifra

Leggi su quattroruote

(Di martedì 4 maggio 2021) Laha iniziato il 2021 in tono decisamente positivo sia sul fronte commerciale, sia su quello finanziario. La Casa di Maranello, infatti, ha registrato nel primo trimestre una generalizzata crescita per le consegne e per tutte le principali voci del conto economico e lanciato un segnale benaugurante per il prosieguo dell'anno. Tuttavia, alla luce delle conseguenze dell'emergenza pandemica ancora in corso e nonostante un portafoglio ordini ai massimi storici, i vertici hanno preferito rinviare di un anno i target del piano industriale fissati per il 2022. L'andamento delle consegne. Nel dettaglio, nei primi tre mesi dell'anno le consegne della Rossa sono state pari 2.771 unita, l'1,2% in più rispetto al pari periodo dell'anno scorso quando tutto il settore automobilistico aveva iniziato a patire i primi effetti della pandemia. A sostenere le performance ...