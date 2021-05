Dl sostegni | da doppi ristori a tasse agevolate | la bozza

(Di martedì 4 maggio 2021) Nuoviper le Partite Iva, proroga sconto su affitti negozi, slittamento della plastic tax, aiuti e contributi per famiglie in difficoltà a causa della pandemia di Coronavirus: sono alcune delle misure contenute nelladel decreto leggebis circolata in queste ore.composta da 48 articoli, di cui 10 sono senza testo. Tra le misure che sono state già definite ci sono: i nuoviper le partite iva, che valgono 11,1 miliardi; lo sconto sugli affitti dei negozi prorogato al 31 maggio e della tassa sui rifiuti per tutto il 2021 (che vale 600 milioni); la proroga dello smart working nelle aziende private fino al 30 settembre; lo slittamento di altri 6 mesi della plastic tax, che entrerà in vigore nel 2022. Rem ‘allargato’ E ancora il nuovo decreto prevede altri due mesi di ...

Sono 22 miliardi le risorse messe a disposizione per finanziare contributi a fondo perdutorispetto ai precedenti: a differenza del Decreto, infatti, la misura andrà a coprire due ...Il decretone ha stanziati altri 150 , destinati però solo in parte al sostegno ... Spesso fannolavori per tirare avanti, affidano i fratelli più piccoli a quelli più grandi, e perdono ...Nella bozza del provvedimento che andrà in consiglio dei ministri questa settimana, viene previsto un doppio criterio per poter accedere ai ...Un doppio sostegno: da una parte quello economico per aiutare le famiglie in difficoltà, dall’altro quello culturale per gli studenti che in questi mesi sono stati costretti a casa con la didattica a ...