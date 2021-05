Denise Pipitone | Tony Di Piazza e la ricompensa di 50mila dollari a chi darà informazioni utili | la Procura di Marsala torna a indagare

(Di martedì 4 maggio 2021) Il caso di, irrisolto da quel primo settembre del 2004 eto ora al centro della scena mediatica e investigativa in Italia, è destinato ad essere riaperto. Così infatti è giunta ieri notizia da parte delladiche ha annunciato il proseguimento delle indagini sul caso della piccola bimba scomparsa da Mazara del Vallo. Intanto, dallo studio di Mattino Cinque, si apprende dell’imprenditoreDiche avrebbe messo sul tavolodestinati a chiunque sia in grado di forniresulla scomparsa della piccola.: ladicontinua a ...

La Procura di Marsala torna a indagare sul caso di, la bambina sparita da Mazara del Vallo l'1 settembre nel 2004. Nei giorni scorsi si sono susseguiti numerosi colpi di scena su un giallo mai risolto: dalla trasmissione della tv russa ...PIERA MAGGIO, MAMMA/ "Tutti hanno capito come sono andate le cose" Spazio quindi a delle parole decisamente commuoventi, utilizzabili anche come post via social: "Ti porterò sempre ...Il caso di Denise Pipitone, irrisolto da quel primo settembre del 2004 e tornato ora al centro della scena mediatica e investigativa in Italia, è destinato ad essere riaperto. Così infatti è giunta ie ...Denise Pipitone, Tony Di Piazza offre 50mila euro a chi fornisce informazioni utili, Piera Maggio lo ringrazia a Mattino Cinque in diretta.