DayDreamer Anticipazioni | Puntate 10-14 Maggio 2021 | Can Inizia a Ricordare!

(Di martedì 4 maggio 2021), tramadal 10 al 14: Canad avere qualche ricordo, ma il riavvicinamento con Sanem è ancora lontano. Quest’ultima mantiene infatti la sua decisione…sta per finire e Can, lentamente, tornerà ad avere la memoria. Alcuni ricordi su Sanem inizieranno lentamente ad emergere, anche se Divit non è molto deciso sui sentimenti che prova. Prima di vedere cosa sta per succedere, però, facciamo un piccolo passo indietro.: dove eravamo rimasti Melihat svela davanti a tutti che ha una relazione con Selim. Anche Huma assiste e resta sconvolta, perché subito capisce che l’uomo è un truffatore che sta fingendo con due donne contemporaneamente. Dopo aver avuto un malore, Huma decide di lasciare ...

infoitcultura : Beautiful, Una Vita, Daydreamer Anticipazioni: Puntate di oggi 4 maggio 2021 - infoitcultura : DayDreamer, anticipazioni oggi 4 maggio: la bugia di Leyla per salvare la Fikri - InformazioneOg : Daydreamer anticipazioni 4 maggio: non sento Sanem nel mio cuore #daydreamer #anticipazioni #4maggio #sanem #cuore - zazoomblog : Beautiful Una Vita Daydreamer Anticipazioni: Puntate di oggi 4 maggio 2021 - #Beautiful #Daydreamer #Anticipazioni… - infoitcultura : Daydreamer, le anticipazioni del 3 maggio: un imprevisto rovina tutto -

Ultime Notizie dalla rete : DayDreamer Anticipazioni

Per chi non lo sapesse, le immagini esterne della sede dell'azienda cosmetica riprendono la reale sede della Gold Film , la casa di produzione di" Le ali del sogno. Condividi: Twitter ...le ali del sogno/oggi, 4 maggio: Can non ama più Sanem! ANIA PIERONI: "QUELL'ANEDDOTO CON MARTA MARZOTTO" Quindi ha raccontato a Giovanni Terzi alcuni aneddoti vissuti in ...Cosa succede a Una Vita e Daydreamer? Ecco le trame di mercoledì 5 maggio. Una Vita e Daydreamer terranno compagnia al pubblico di Canale 5 anche mercoledì 5 maggio con novità e svolte inaspettate. Si ...La scrittrice ed il fotografo si ritrovano ancora una volta uniti nel cercare delle soluzioni per salvare l'agenzia, mentre Leyla ottiene un'importante promozione, che è mal gradita da Deren.