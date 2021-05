Dal 10 maggio via prenotazioni per fascia 55-59 anni in FVG (Di martedì 4 maggio 2021) Si apriranno lunedì 10 maggio in Friuli Venezia Giulia le agende per le prenotazioni delle vaccinazioni anti Covid-19 per i cittadini nella fascia d’età 55-59 anni senza patologie croniche. Lo annuncia il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. “La disponibilità di dosi e la capacità di somministrazione del Servizio sanitario ci consentono di aprire la campagna vaccinale anche ad altre fasce d’età”, ha spiegato Riccardi, invitando la popolazione a vaccinarsi, “unico strumento per sconfiggere il virus”.Le prenotazioni – ricorda una nota della Regione – potranno essere effettuate attraverso il call center regionale (0434223522), gli sportelli Cup, le farmacie abilitate e la web app. Le persone di altre fasce d’età che hanno già prenotato un appuntamento potranno chiedere di ... Leggi su udine20 (Di martedì 4 maggio 2021) Si apriranno lunedì 10in Friuli Venezia Giulia le agende per ledelle vaccinazioni anti Covid-19 per i cittadini nellad’età 55-59senza patologie croniche. Lo annuncia il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. “La disponibilità di dosi e la capacità di somministrazione del Servizio sanitario ci consentono di aprire la campagna vaccinale anche ad altre fasce d’età”, ha spiegato Riccardi, invitando la popolazione a vaccinarsi, “unico strumento per sconfiggere il virus”.Le– ricorda una nota della Regione – potranno essere effettuate attraverso il call center regionale (0434223522), gli sportelli Cup, le farmacie abilitate e la web app. Le persone di altre fasce d’età che hanno già prenotato un appuntamento potranno chiedere di ...

