Caso Fedez, spuntano gli insulti a Barbara D’Urso: la sua reazione è inaspettata (Di martedì 4 maggio 2021) A Pomeriggio 5 si accende la polemica sul “Caso Fedez”: le accuse dei leghisti al rapper sono fondate o no? Dopo l’exploit del 1 Maggio, anche oggi Fedez ha fatto… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di martedì 4 maggio 2021) A Pomeriggio 5 si accende la polemica sul “”: le accuse dei leghisti al rapper sono fondate o no? Dopo l’exploit del 1 Maggio, anche oggiha fatto… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

CottarelliCPI : Caso Fedez: sono anni che la RAI va riformata. Se si vuole mantenere il servizio pubblico, serve una RAI davvero in… - reportrai3 : Ranucci: 'L'amarezza più grande è prendere atto che queste note vengono proprio dalle stesse persone che in queste… - petergomezblog : Caso Fedez, l’audio integrale della telefonata al rapper. L’imbarazzo di Rai e organizzatori: nessuno si vuole pren… - avonbusker : HO PUBBLICATO UN POST TRIGGERANTE PER I BOOMER SU FACEBOOK SUL CASO FEDEZ - GiorgioCarbon12 : RT @ChiodiDonatella: MA #LETTA DALLA #RAI VUOLE LE SCUSE PER #FEDEZ O VUOLE PASSARE ALL'INCASSO? Tanta premura per il menestrello barricad… -