**Calcio: Pinto, 'Mourinho uno dei migliori allenatori di tutti i tempi'** (Di martedì 4 maggio 2021) Roma, 4 mag. - (Adnkronos) - “Quando José ci ha dato la sua disponibilità, abbiamo immediatamente colto l'occasione per parlare con uno dei migliori allenatori di tutti i tempi”. Così Tiago Pinto, General Manager della Roma, dopo l'ufficialità dell'arrivo di José Mourinho sulla panchina giallorossa. “Siamo stati impressionati dal suo desiderio di vincere e dalla sua passione per il gioco del calcio: per lui non contano i trofei vinti in carriera ed è sempre concentrato sul prossimo -aggiunge Pinto-. Possiede la conoscenza, l'esperienza e la leadership per competere a tutti i livelli. Siamo consapevoli di quanto, per poter costruire un progetto sportivo di successo, siano necessari il tempo, la pazienza e le persone giuste al posto giusto. Siamo ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 4 maggio 2021) Roma, 4 mag. - (Adnkronos) - “Quando José ci ha dato la sua disponibilità, abbiamo immediatamente colto l'occasione per parlare con uno deidi”. Così Tiago, General Manager della Roma, dopo l'ufficialità dell'arrivo di Josésulla panchina giallorossa. “Siamo stati impressionati dal suo desiderio di vincere e dalla sua passione per il gioco del calcio: per lui non contano i trofei vinti in carriera ed è sempre concentrato sul prossimo -aggiunge-. Possiede la conoscenza, l'esperienza e la leadership per competere ai livelli. Siamo consapevoli di quanto, per poter costruire un progetto sportivo di successo, siano necessari il tempo, la pazienza e le persone giuste al posto giusto. Siamo ...

