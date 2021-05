Bianchi ricorda Maradona: «Bisognava dirgli di no per aiutarlo, parlarne mi commuove» (Di martedì 4 maggio 2021) L’ex allenatore del Napoli Ottavio Bianchi è stato ospite a Sportitalia, ricordando Diego Maradona ed esprimendo la sua opinione sul calcio italiano Se c’è una persona che ben ha conosciuto nelle sue molteplici sfaccettature Diego Armando Maradona è stato senza dubbio Ottavio Bianchi, tecnico del primo Scudetto nella storia del Napoli. Queste le parole del mister a Sportitalia GUARDA LO SPECIALE Maradona SUL CANALE YOUTUBE CALCIONEWS24 DIEGO – «Maradona senza quella squadra non avrebbe vinto, ma il Napoli senza Maradona allo stesso modo non avrebbe vinto lo Scudetto. C’era una grande società e un gruppo di ragazzi straordinari. A Diego ho voluto bene e parlarne mi commuove. Sapevo com’era fuori dal campo, il più bravo ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 4 maggio 2021) L’ex allenatore del Napoli Ottavioè stato ospite a Sportitalia,ndo Diegoed esprimendo la sua opinione sul calcio italiano Se c’è una persona che ben ha conosciuto nelle sue molteplici sfaccettature Diego Armandoè stato senza dubbio Ottavio, tecnico del primo Scudetto nella storia del Napoli. Queste le parole del mister a Sportitalia GUARDA LO SPECIALESUL CANALE YOUTUBE CALCIONEWS24 DIEGO – «senza quella squadra non avrebbe vinto, ma il Napoli senzaallo stesso modo non avrebbe vinto lo Scudetto. C’era una grande società e un gruppo di ragazzi straordinari. A Diego ho voluto bene emi. Sapevo com’era fuori dal campo, il più bravo ...

