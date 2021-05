Benevento, Dabo: «Contro il Cagliari ci giochiamo la vita» (Di martedì 4 maggio 2021) Intervenuto ai microfoni di Otto Pagine, Dabo, centrocampista del Benevento, ha così parlato della lotta salvezza e della prossima sfida Contro il Cagliari Intervenuto ai microfoni di Otto Pagine, Dabo, centrocampista del Benevento, ha così parlato della lotta salvezza e della prossima sfida Contro il Cagliari CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI INTEGRALI LOTTA SALVEZZA – «Bisogna ragionare partita dopo partita. Vedo solo quattro finali da giocare e niente altro. Non possiamo più sbagliare, servirà scendere in campo con la giusta cattiveria. Con il Cagliari ci giochiamo la vita. Dovremo dare il massimo e anche di più per conquistare un risultato positivo. O vinciamo e rimettiamo tutto in gioco o troveremo ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 4 maggio 2021) Intervenuto ai microfoni di Otto Pagine,, centrocampista del, ha così parlato della lotta salvezza e della prossima sfidailIntervenuto ai microfoni di Otto Pagine,, centrocampista del, ha così parlato della lotta salvezza e della prossima sfidailCLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI INTEGRALI LOTTA SALVEZZA – «Bisogna ragionare partita dopo partita. Vedo solo quattro finali da giocare e niente altro. Non possiamo più sbagliare, servirà scendere in campo con la giusta cattiveria. Con ilcila. Dovremo dare il massimo e anche di più per conquistare un risultato positivo. O vinciamo e rimettiamo tutto in gioco o troveremo ...

Benevento, Dabo: "Col Cagliari sarà la partita della vita" Benevento . C'è grande attesa per lo scontro salvezza di domenica tra Benevento e Cagliari. Bryan Dabo ha messo così in risalto la determinazione dei giallorossi ai microfoni di Ottogol: 'Abbiamo quattro finali, non pensiamo ad altro. Da parte nostra deve esserci la ...

La classifica senza errori arbitrali: trentaquattresima giornata Protesta anche il Benevento per la mancata espulsione di Bennacer: il giocatore del Milan rischia grosso su Dabo , un eventuale rosso di Calvarese ai suoi danni non sarebbe stato eccessivo. La ...

Dabo: «Non possiamo più sbagliare. A Cagliari ci giochiamo la vita» Intervenuto ai microfoni di Otto Pagine, Dabo, centrocampista del Benevento, ha così parlato della lotta salvezza e della prossima sfida contro il Cagliari

Dabo: «Bennacer andava espulso. Anche Pioli lo sapeva» Intervenuto ai microfoni di Otto Pagine, Dabo, centrocampista del Benevento, ha così parlato della lotta salvezza e dell’ultimo incontro disputato contro il Milan Intervenuto ai microfoni di Otto Pagi ...

