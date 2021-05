Auto a biometano | la risorsa per un futuro sostenibile?

Leggi su periodicodaily

(Di martedì 4 maggio 2021) Gas alimentato dalla fermentazione anaerobica, ilè unarinnovabile ma non. Tuttavia potrebbe rappresentare la soluzione perfetta per alimentare i mezzi a motore sostituendo i normali carburanti inquinanti. Questo influirebbe non poco sul miglioramento della qualità dell’aria: qual è la situazione in Europa? Oggi in Italia si producono circa 3 miliardi