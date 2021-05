Ascolti tv | “Chiamami Ancora Amore” parte bene Boom di “Report”

Leggi su 361magazine

(Di martedì 4 maggio 2021) La serie non fa però ilaspettato Buon esodio nella serata di lunedì 3 maggio 2021, per la serie di Rai Uno con Greta Scarano, “”. La fiction non fa ilsperato macon 3.878.000 spettatori pari al 16.3%. Sempre alle spalle, ma in leggera risalita la quattordicesima puntata dell’Isola dei Famosi che registra 2.885.000 spettatori pari al 17.4% di share. Su Rai2 il film con Fabio Rovazzi Il Vegetale ha coinvolto 1.846.000 spettatori pari al 5.8% di share. Su Italia 1 Overdrive ha intrattenuto 1.405.000 spettatori (5.7%). Ottimi dati invece, su Rai3che continua il proprio trend positivo e raccoglie davanti al video 3.046.000 spettatori pari ad uno share del 12.3% (presentazione dalle 21.20 alle 21.34: ...