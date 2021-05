Zingaretti: 'Bisogna dire la verità, il Covid gira con varianti più infettive e pericolose' (Di lunedì 3 maggio 2021) Attenzioni al libera tutti che non è ancora il caso: "Bisogna avere il coraggio di dire la verità, cioè che il virus non è scomparso, circola e circola con varianti ancora più infettive". Lo ha ... Leggi su globalist (Di lunedì 3 maggio 2021) Attenzioni al libera tutti che non è ancora il caso: "avere il coraggio dila, cioè che il virus non è scomparso, circola e circola conancora più". Lo ha ...

globalistIT : - lerribaldo : @EnricoLetta @ZanAlessandro @pdnetwork Sì però bisogna dirle un po' urlate le cose a volte Enrico, perché ( purtrop… - infoitcultura : Vaccini, Zingaretti: “Bisogna vaccinarsi, chi dice il contrario prende in giro gli italiani” - LaPresse_news : Vaccini, Zingaretti: “Bisogna vaccinarsi, chi dice il contrario prende in giro gli italiani”… - AglioVestito : RT @ImolaOggi: Stop voli dall’India, Zingaretti: “serve coordinamento UE” Per evitare i contagi, bisogna prendere in prestito il 'cervello'… -