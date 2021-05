Uomini e donne anticipazioni: GEMMA e ALDO mettono la parola fine (Di lunedì 3 maggio 2021) Nelle puntate future di Uomini e donne la protagonista sarà GEMMA, che, come vedremo, è alle prese con l’ennesima delusione sentimentale. La dama piemontese, dopo aver chiuso le storie con Antonio e Roberto, continuerà la sua frequentazione con ALDO, seppur le cose non stiano andando nel migliore dei modi. Leggi anche: Uomini e donne anticipazioni: la scelta di SAMANTHA è… Il cavaliere ALDO è sempre sembrato particolarmente attratto da GEMMA, riservandole complimenti e attenzioni come mai nessuno prima d’ora. Un comportamento affettuoso, ma a quanto pare non gradito alla Galgani, che non ha mai apprezzato particolarmente l’atteggiamento del suo pretendente. Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) Nelle prossime ... Leggi su tvsoap (Di lunedì 3 maggio 2021) Nelle puntate future dila protagonista sarà, che, come vedremo, è alle prese con l’ennesima delusione sentimentale. La dama piemontese, dopo aver chiuso le storie con Antonio e Roberto, continuerà la sua frequentazione con, seppur le cose non stiano andando nel migliore dei modi. Leggi anche:: la scelta di SAMANTHA è… Il cavaliereè sempre sembrato particolarmente attratto da, riservandole complimenti e attenzioni come mai nessuno prima d’ora. Un comportamento affettuoso, ma a quanto pare non gradito alla Galgani, che non ha mai apprezzato particolarmente l’atteggiamento del suo pretendente. Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) Nelle prossime ...

