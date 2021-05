Udinese, Carnevale: “Con la Juventus meritavamo di più. De Paul? Rispondo così” (Di lunedì 3 maggio 2021) L'Udinese è uscita sconfitta contro la Juventus nell'ultima giornata di Serie A.VIDEO Udinese-Juventus, i 7 minuti magici di CR7: dalla punizione al gol di testa, ecco come ha ribaltato la garaUn insuccesso pesante, maturato negli ultimi minuti e che ha fatto infuriare non poco i vertici dei friulani, con alcune decisioni arbitrali che hanno suscitato diverse polemiche. La squadra di Luca Gotti - nonostante le ultime prestazioni alquanto negative - sta comunque disputando un campionato pressoché tranquillo, con il tecnico che si sta confermando positivamente alla guida della compagine bianconera. Sulla sconfitta contro la Juventus e sul futuro di Rodrigo De Paul - pilastro inamovibile del centrocampo dell'Udinese - è intervenuto nella giornata odierna ai microfoni di ... Leggi su mediagol (Di lunedì 3 maggio 2021) L'è uscita sconfitta contro lanell'ultima giornata di Serie A.VIDEO, i 7 minuti magici di CR7: dalla punizione al gol di testa, ecco come ha ribaltato la garaUn insuccesso pesante, maturato negli ultimi minuti e che ha fatto infuriare non poco i vertici dei friulani, con alcune decisioni arbitrali che hanno suscitato diverse polemiche. La squadra di Luca Gotti - nonostante le ultime prestazioni alquanto negative - sta comunque disputando un campionato pressoché tranquillo, con il tecnico che si sta confermando positivamente alla guida della compagine bianconera. Sulla sconfitta contro lae sul futuro di Rodrigo De- pilastro inamovibile del centrocampo dell'- è intervenuto nella giornata odierna ai microfoni di ...

Mediagol : #Udinese, Carnevale: 'Con la Juventus meritavamo di più. De Paul? Rispondo così' - sportface2016 : #UdineseJuventus Le parole di Carnevale sul match e sul futuro di #DePaul - FcInterNewsit : Udinese, Carnevale: 'De Paul al Napoli? Non lo so, ma chi lo prende fa un afafre' - Enzovit : Carnevale: Infuriato per ieri. Fino all'83' l'Udinese aveva la partita in pugno'' - FabioOffreda : RT @tuttosport: #Udinese, #Carnevale: '#Juve? Siamo ancora infuriati' -